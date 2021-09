TIM in queste settimane ha garantito a tutti gli utenti promozioni molto interessanti per la tv streaming, il nuovo campo di azione dello stesso provider italiano con le esclusive di Serie A e Champions League. Al tempo stesso, però, l’operatore nazione non perde strada per quanto concerne le tariffe della telefonia mobile.

Anche in questi primi giorni di Settembre, TIM cerca di vincere la concorrenza degli altri operatori, specialmente di Iliad e della sua ricaricabile Giga 120.