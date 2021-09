Ieri, Sony ha ha annunciato i prezzi per le versioni PS4 e PS5 di Horizon Forbidden West.

Nonostante il range di prezzo “ragionevole“, si parla di circa 60 euro per il gioco PS4 e 70 per PS5, e fino ad oggi si era parlato del motivo per cui non esiste ancora un modo per convertire il gioco ad una versione per PS5 in un secondo momento.

Oggi invece, acquistando una versione “Deluxe” da 80 euro, tra le informazioni possiamo leggere “Dual Entitlement“, sia per le versioni PS4 che PS5. Questo significa che gli utenti saranno abilitati a fare l’upgrade del gioco nel caso di acquisto per PS4.

Un anno fa, lo scorso settembre, Sony ha pubblicato un post sul blog ancora presente sulla sua pagina ufficiale. Dice quanto segue: “Sappiamo che la community PS4 passerà a PS5 in momenti diversi e siamo felici di annunciare le versioni PS4 di alcune delle nostre esclusive. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure e Horizon Forbidden West usciranno anche su PS4. Sebbene questi tre giochi siano stati progettati per sfruttare PS5 e le sue esclusive funzionalità di nuova generazione come l’SSD ad altissima velocità e il controller DualSense, anche i possessori di PS4 potranno godersi queste esperienze al momento del lancio. Le versioni digitali PS4 dei giochi di lancio includono un aggiornamento gratuito su entrambe le console PS5, mentre le versioni su disco PS4 di questi giochi includono un aggiornamento gratuito su PS5 con unità disco Ultra HD Blu-Ray.”

Le parole dell’azienda in merito alla confusione

“Nessuno rimarra’ deluso“, ha detto Jim Ryan di Sony: “Le versioni PS5 di quei giochi sono state costruite da zero per sfruttare il set di funzionalità PS5 e abbiamo un percorso di aggiornamento per gli utenti PS4 per ottenere gratuitamente le versioni PS5. Si tratta di persone che hanno scelta. Sono davvero molto contento della situazione”.

Miles Morales, nonostante alcuni aggiornamenti confusi che contenevano versioni aggiornate del gioco Spider-Man originale, aveva in effetti un percorso di aggiornamento gratuito da PS4 a PS5 come gioco autonomo.

Facendo un esempio con un altro gioco, aprendo il Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Game Hub sulla tua console PS5 e selezionando l’offerta di aggiornamento, riuscirai a scaricare la versione per la console next-gen. Inoltre, dovrai accedere alla tua console PS5 con lo stesso account PlayStation Network che stavi utilizzando quando hai acquistato la versione PS4 del gioco.