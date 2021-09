Polaroid: la fotografia avanza con Now+, la fotocamera che si collega allo smartphone

Gli amanti della fotografia “vecchio stampo” sono sempre aggiornati sulle novità proposte dalla nota azienda nata nel 1937, nonché Polaroid. Non tutti però sanno che tra pochissimo si aggiungerà all’elenco la “Now+”, un nuovo modello di fotocamera istantanea.

“È un momento speciale per la nostra azienda perché stiamo proiettando il brand sempre di più verso il futuro. Il nostro obiettivo è continuare a progettare e a realizzare prodotti affascinanti, degni di quelli che hanno reso celebre il marchio Polaroid nel mondo. Sono molto entusiasta del nuovo modello Now+, per la qualità delle foto e per il suo elegante design. Inoltre, per la prima volta abbiamo integrato anche filtri fisici nella confezione, che consentono di sperimentare nuove forme di creatività, con o senza app” afferma Oskar Smolokowski, Presidente di Polaroid. Ecco tutti i dettagli.

Polaroid: le caratteristiche del nuovo prodotto

Iniziamo dal design: molto simile a quello del precedente modello, Polaroid Now+ lo mantiene più o meno invariato (con il logo dell’azienda ben visibile sulla parte frontale). In aggiunta però ha una nuova colorazione denominata Blue Gray.

Dal punto di vista tecnologico, Polaroid Now+ offre nuovi strumenti creativi come la compatibilità con l’app Polaroid Mobile (disponibile per iOS e Android) che aggiunge alla lista varie funzionalità tra cui il light painting, la doppia esposizione, il modo manuale, ma anche la nuova modalità “priorità di diaframmi” e quella “supporto treppiede”. La chicca però sta nel kit composto da cinque filtri fisici da agganciare all’obiettivo della fotocamera fra cui Red Vignette, Starburst, Blue Filter, Orange Filter e Yellow Filter. In questo modo, ci si potrà divertire sperimentando e realizzando foto senza dubbio artistiche. Ovviamente questi ultimi saranno adagiati nella custodia apposita.

Il costo di Polaroid Now+? La si potrà trovare sul sito polaroid.com al prezzo di 149.99 euro, e da domenica 19 settembre anche presso i rivenditori fisici autorizzati.