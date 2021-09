Iliad: Giga 120 con minuti e sms illimitati a soli 9,99 euro grazie alla nuova offerta

Iliad ha deciso di cambiare aria: come? Modificando le sue tariffe più famose. Stavolta è il turno dell’offerta Giga 120, la quale dal 2 settembre 2021, è diventata attivabile anche dai già clienti oltre che dai nuovi. Il tutto avverrà in maniera completamente gratuita e sarà effettuato alla data del prossimo rinnovo dell’offerta attualmente attiva.

Il cliente iliad potrà richiedere il cambio direttamente all’interno della propria “Area Personale” presente nel sito ufficiale dell’operatore. Come si legge nella nota: “Molti utenti Iliad hanno richiesto questa funzionalità per poter approfittare delle offerte sempre più generose lanciate dall’operatore. E Iliad, da sempre all’ascolto dei propri utenti, comunica con grande soddisfazione l’implementazione di questa nuova funzionalità che in modo totalmente gratuito e in pochissimi click, permette a tutti gli utenti iliad di accedere all’offerta di punta direttamente online tramite la propria Area Personale, accessibile dal sito”.

Dunque, coloro che hanno già sottoscritto un’offerta a 9,99 euro al mese senza 5G, potranno così ottenere il 5G e più GB per navigare, senza alcun costo aggiuntivo.

Iliad: cambio offerta, una decisione più che attesa

Iliad ha impiegato ben 3 anni prima di arrivare a tale decisione. Da ieri però la compagnia telefonica ha fatto la sua scelta: permettere ai suoi già clienti di cambiare offerta, ma solo con quella più alta del portafoglio attualmente in commercio.

Inoltre, così come avviene dal 25 Maggio 2021, Giga 120 rimane l’unica offerta sottoscrivibile anche con pagamento in contanti presso gli Iliad Point, disponibili nei punti Snaipay convenzionati, e attraverso il canale Iliad Express, che permette di acquistare la SIM anche in Ipermercati, Supermercati, Store di elettronica di consumo e Bookstore.