Fantastica notizia dal mondo Iliad! Per tutti i già clienti è ora disponibile un regalo speciale davvero imperdibile. Cose da non credere! Se avete attiva un’offerta con il nuovo operatore francese, allora siete compatibili con la sua rivoluzione. Continuano quindi le sorprese e le coccole anche ai clienti di vecchia data, al contrario di quanto fanno solitamente gli altri provider. Scopriamo insieme tutti i dettagli davvero incredibili di questa eccezionale opportunità.

Iliad: la rivoluzione oggi è per chi è già cliente

Questa volta la rivoluzione Iliad è dedicata a tutti coloro che sono già clienti dell’operatore. Non importa da quando, il regalo annunciato in un comunicato ufficiale dall’azienda non esclude nessuno. Ecco il testo ufficiale:

“Da oggi, per tutti gli utenti iliad, è possibile effettuare il cambio offerta a favore della Giga 120, l’offerta iliad con 120 GB, 5G incluso, minuti e sms illimitati, a soli 9,99 euro al mese, senza vincoli e senza costi nascosti“.

Messaggio ricevuto. 📫 Da oggi tutti gli utenti iliad possono passare all’offerta GIGA 120 dalla propria Area Personale. 🚀 #Rivoluzioneiliad pic.twitter.com/2GU4z3yKNf — iliad (@IliadItalia) September 2, 2021

La nota è firmata 2 settembre 2021. Ciò vuol dire che qualsiasi cliente con attiva un’offerta Iliad precedente alla Giga 120 con 5G incluso, potrà fare un upgrade completamente gratuito di Giga per la navigazione internet e, soprattutto, navigando sotto copertura 5G. Un’opportunità incredibile che sembra sarà rinnovata ogni qual volta l’operatore uscirà con una promozione ancora più golosa.

“Iliad, da sempre all’ascolto dei propri utenti, comunica con grande soddisfazione l’implementazione di questa nuova funzionalità che in modo totalmente gratuito e in pochissimi click, permette a tutti gli utenti Iliad di accedere all’offerta di punta direttamente online tramite la propria Area Personale, accessibile dal sito iliad.it“.

Cosa offre il bundle della Giga 120

Scopriamo insieme cosa offre il bundle della nuova offerta Iliad Giga 120. Un contenuto interessante con una qualità di servizio davvero esagerata a un prezzo da urlo. Infatti, a soli 9,99 euro al mese, per sempre, un utente avrà disponibili:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti i numeri di rete nazionale;

verso tutti i numeri di rete nazionale; 120 GB di traffico dati inclusi al mese;

di traffico dati inclusi al mese; navigazione sotto copertura 5G inclusa.

Perché la nostra offerta è un po’ come lui: è fedele, non ti tradisce e resterà con te per sempre. #Rivoluzioneiliad pic.twitter.com/63h6i7qYzt — iliad (@IliadItalia) August 26, 2021

Concludiamo con il ricordarvi che il passaggio a questa offerta non costerà nulla ai già clienti. La modifica sarà completamente gratuita e si attiverà con il prossimo rinnovo mensile. Finalmente è arrivata la notizia che tutti aspettavano: il cambio offerta online di Iliad.