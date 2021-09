Iliad rappresenta ancora una volta la migliore occasione per tutti i clienti che desiderano modificare il loro operatore di riferimento. Il provider francese anche nel mese di Settembre garantisce ai nuovi abbonati una ricaricabile come la Giga 120. Questa promozione ha un costo unico di 9,99 euro con gli utenti che riceveranno consumi senza limiti per chiamate e SMS più 120 Giga per navigare in internet con velocità 4G.

Iliad, confermate due tariffe low cost a Settembre

La Giga 120 ad oggi rappresenta una delle migliori occasioni per la telefonia fissa. Certamente però Iliad non garantisce ai nuovi clienti soltanto questa tariffa. Chi desidera modificare operatore può contare anche su una tariffa alternativa come la Giga 80.

La Giga 80 da qualche settimane ha preso nel listino di Iliad il posto della vecchia tariffa chiamata Giga 50. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile dovranno sempre pagare un costo mensile di 7,99 euro. Il pacchetto per gli abbonati prevede invece chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 80 Giga per la connessione di rete. Nel ticket saranno inoltre inclusi anche 6 Giga per la connessione roaming dai paesi UE.

Con la Giga 80, Iliad assicura a tutti i clienti anche un’ulteriore tariffa. Confermata a listino è infatti la promozione Giga 40. In questo caso, gli abbonati pagheranno un costo mensile di 6,99 euro ogni trenta giorni. Il ticket si compone con consumi senza limiti per chiamate e SMS più 40 Giga per navigare in rete.

Tutte le tariffe di Iliad prevedono un costo una tantum di 10 euro per la ricezione della SIM. Gli utenti interessati si dovranno poi impegnare alla portabilità del loro numero.