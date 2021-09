I nuovi sconti attivati da Euronics, e resi disponibili in determinati punti vendita, spingono i consumatori a riuscire a risparmiare molto più del previsto, garantendo nel contempo la possibilità di accedere a prodotti di altissima qualità generale.

La campagna promozionale che andremo effettivamente a raccontarvi, lo ricordiamo, non è attiva dappertutto sul sito ufficiale, ma solamente in determinati e specifici punti vendita, in particolar modo di proprietà del socio Euronics Nova. Gli acquisti non risultano essere effettuabili da altre parti, nonostante comunque tutti i prodotti siano commercializzati con garanzia di 24 mesi e, nel caso della telefonia mobile, in versione completamente sbrandizzata.

Euronics: come fare per risparmiare

Il fulcro centrale della campagna promozionale di Euronics è un meccanismo già visto ed apprezzato in passato, consiste più che altro nell’offrire all’utente la possibilità di accedere a ulteriori sconti, sulla base comunque di un acquisto singolo del valore immediatamente superiore ai 599 euro.

Superato questo primo step, la strada appare completamente in discesa, infatti poi sarà possibile scegliere tra uno dei seguenti dispositivi, pagandoli cifre di molto inferiori rispetto ai listini originari. In particolare parliamo di un robot aspirapolvere iRobot Roomba, un chromebook HP, una Nintendo Switch (in vendita a 199 euro), la Rowenta X-Force Flex, un climatizzatore Samsung (a soli 299 euro), una asciugatrice Electrolux, una smart TV LG da 55 pollici e molto altro ancora.

I dettagli della campagna promozionale risultano essere disponibili nelle pagine sul sito ufficiale, ricordando le varie limitazioni discusse in precedenza.