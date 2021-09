Esselunga si avvicina ancora una volta agli utenti, proponendo al pubblico italiano una campagna promozionale ricchissima di prezzi bassi e di sconti veramente molto speciali, medianti i quali è possibile pensare di risparmiare al massimo.

La soluzione che andremo a descrivervi, lo ricordiamo, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei vari negozi in Italia, non sul sito ufficiale. Le scorte non sembrano essere limitate, quindi potrete anche recarvi verso il termine del periodo di validità (almeno teoricamente), i prezzi sono da considerarsi validi solo con la presentazione della tessera Fidaty.

Esselunga: nuove occasioni con prezzi sempre più bassi

Esselunga non finisce mai di stupire, con la sua ultima campagna promozionale, l’azienda è stata in grado di scontare moltissimo uno dei prodotti più richiesti del periodo. Stiamo parlando della Xiaomi Mi Band 5, la smartband che tutti vogliono, e con la quale risulta facilissimo godere di buone prestazioni generali, ad un prezzo ridottissimo, basteranno appunto soli 19,90 euro per il suo acquisto.

Scorrendo la scheda tecnica ne possiamo conoscere tutte le qualità intrinseche, parliamo infatti di un prodotto con display AMOLED da 1,1 pollici e sopratutto batteria in grado di garantire una autonomia fino a 14 giorni continuativi. Non mancano poi altre specifiche ugualmente interessanti, come il monitoraggio del sonno, del battito cardiaco, la misurazione dei passi, distanza percorsa e similari.

Non potendolo raccontare al meglio nell’articolo, se volete conoscerlo da vicino non dovete fare altro che aprire quanto prima il sito ufficiale di Esselunga.