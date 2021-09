La casa automobilistica Dacia ha da poco svelato in veste ufficiale il suo nuovo veicolo familiare. Si tratta in particolare di Dacia Jogger, un veicolo che può arrivare ad ospitare fino a 7 persone e che sarà distribuito nelle concessionarie a partire dal prossimo febbraio 2022.

Dacia Jogger: ufficiale il nuovo veicolo familiare dell’azienda fino a 7 posti

La casa automobilistica Dacia ha quindi annunciato il suo nuovo veicolo familiare. Dacia Jogger è molto importante per l’azienda e sarà uno dei primi veicoli ibridi del marchio: “Dacia reinventa la familiare fino a 7 posti con Dacia Jogger. Questo nuovo veicolo multiuso incarna lo spirito outdoor della Marca, sempre pronto per l’avventura. Dimostra l’impegno di Dacia per rendere la mobilità accessibile, anche alle famiglie numerose. Dacia Jogger sarà anche la prima ibrida di Dacia, perché la mobilità, in città e non solo, deve essere alla portata di tutti.”

1 su 3

Dal punto di vista dimensionale, il veicolo misura 4.547 di mm lunghezza, 1.784 di mm larghezza e 1.632 mm di altezza. Disponile in 5 e anche in 7 posti, all’occorrenza basterà abbassare i sedili per ottenere un bagagliaio ancora più capiente (rispettivamente da 708 litri e 1819 litri). Esteticamente, troviamo un design dinamico con alcuni tratti distintivi, come la nuova firma luminosa Y-Shape targata Dacia, i cerchi Flex Wheel oppure a scelta i cerchi in lega diamantati.

Le grandi dimensioni si ritrovano anche all’interno. Qui, infatti, sono presenti diversi vani portaoggetti per una capienza complessiva di 24 litri. Oltre a questo, non manca la tecnologia con ben tre sistemi di infotainment tra cui scegliere: Media Control, Media Display e Media Nav. Dal punto di vista prestazionale, infine, Dacia Jogger sarà distribuita inizialmente in due versioni con motore a benzina TCe 110 e motore a benzina/GPL ECO-G 100. Successivamente, ovvero nel 2023, sarà disponibile anche una versione con motorizzazione ibrida.