Carrefour prova ad accorciare le distanze con i principali rivenditori di elettronica del nostro paese, lanciando il proprio SottoCosto, una campagna promozionale molto interessante, condita con prodotti scontatissimi, anche se in quantità limitate.

L’unico grande ostacolo è proprio questo, la disponibilità sul territorio nazionale; gli utenti devono affrettare la scelta e la decisione, i quantitativi distribuiti sono estremamente limitati e potrebbero terminare prima del previsto (nonostante la scadenza sia fissata al 5 settembre 2021).

Carrefour: quali sono i migliori prezzi

All’interno del volantino carrefour possiamo trovare un top di gamma davvero molto speciale, se non quasi unico nel proprio genere, stiamo parlando dell’ottimo Apple iPhone 11, lo smartphone più richiesto e desiderato del 2020, oggi finalmente acquistabile a 599 euro, una cifra di tutto rispetto, considerate le prestazioni e le qualità generali dello stesso.

Volendo invece puntare verso una fascia ancora più economica, rientrando ad esempio nei 400 euro di spesa, non dimenticatevi di Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A94, Motorola E7i Power, Xiaomi redmi Note 10, Samsung Galaxy A32 o similari.

Sempre nella campagna promozionale di Carrefour si possono poi scovare anche altre occasioni, legate più che altro alla tecnologia generale, con prezzi complessivamente abbordabili. Non mancano ad esempio 3 televisori di ultima generazione, da segnalare un TV LED da 58 pollici a soli 349 euro, oppure anche elettrodomestici, come macchine automatiche per il caffè e lavatrici, delle più importanti marche, quali sono Samsung o Gaggia.

