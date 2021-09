Il nuovo volantino Bennet pare essere quasi insuperabile, in merito alla qualità degli sconti attivati, e messi effettivamente a disposizione di ogni singolo consumatore sul territorio nazionale, grazie alla presenza di prezzi sempre più economici.

La spesa da Bennet è ridotta ai minimi termini, con questa nuova campagna promozionale è possibile accedere a svariati prodotti, ma solo ed esclusivamente recandosi personalmente in negozio, non affidandosi al sito ufficiale dell’azienda stessa. Il Tasso Zero, quindi la rateizzazione senza interessi, può essere richiesta al superamento dei 199 euro di spesa.

Bennet: non perdetevi i nuovi sconti

Le occasioni attivate da Bennet all’interno del proprio volantino sono le più assurde mai viste e pensate, basti notare la presenza dell’Apple iPhone 11, per capire l’effettiva qualità della campagna stessa. A tutti gli effetti gli utenti si ritrovano a poter spendere solamente 599 euro per l’acquisto di uno smartphone, è vero appartenente al biennio precedente, ma ancora oggi più che interessante in termini di prestazioni generali.

Non manca poi uno smartphone legato alla fascia più bassa della stessa telefonia, infatti il Samsung Galaxy A32 5G può essere acquistato a soli 249 euro, con dotazione molto completa, ovvero display AMOLED da oltre 6 pollici di diagonale, 4 fotocamere nella parte posteriore, e tutti i sensori possibili per lo sblocco.

Maggiori dettagli ed informazioni in merito al corrente volantino Bennet, possono essere scoperti nelle pagine che abbiamo inserito direttamente qui sotto nell’articolo, come galleria fotografica.