Very Mobile: è arrivata l’offerta che propone tutto illimitato e 200 GB a 7,99€ al mese

Very Mobile torna a farsi sentire con una serie di nuove offerte economiche tutte da scoprire. L’offerta più in voga è dedicata esclusivamente ai clienti di specifici operatori e prende il nome di Very Flash.

Very Mobile: cosa comprende la nuova tariffa?

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali.

di chiamate verso tutti i numeri nazionali. SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. 200 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G (fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload).

di traffico dati fino alla velocità del 4G (fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload). Tariffa mensile pari a 7,99€ .

. Accessibile esclusivamente agli attuali clienti Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e alcuni operatori virtuali (esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu).

agli attuali clienti Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e alcuni operatori virtuali (esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu). Contributo di attivazione nullo, costo di acquisto della nuova SIM pari a 5€.

L’offerta potrebbe anche essere riservata ad alcuni già clienti Very Mobile, attraverso la sezione Cambio offerta presente nel proprio profilo personale. Per attivare l’offerta avrete tempo fino al prossimo 20 settembre.

Non è la prima volta che Very Mobile si trova al centro del tornado. Alcuni giorni fa la stessa compagnia telefonica ha lanciato la promo Very 5,99. L’offerta in questione include minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps. Il costo offerta è di 5,99 euro al mese con attivazione gratuita. Vi è poi Very 6,99, la quale include minuti ed SMS illimitati oltre a 100 GB mensili. In questo caso, il canone mensile è di 6,99 euro con attivazione gratuita.

Nella lista non mancano Very 11,99: minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 11,99 euro al mese; e Very 13,99: minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 13,99 euro al mese.