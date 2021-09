Le novità commerciali relative a TIM sono molto importanti anche nel mese di Settembre. Se da un lato prosegue il grande investimento del gestore italiano nel campo della tv streaming, dall’altro non si arrestano le sempre vantaggiose promozioni per la telefonia fissa e per la Fibra ottica. I clienti di TIM, a tal proposito, avranno ancora la possibilità di usufruire del bonus internet.

Il buono messo a disposizione dagli utenti prevede una riduzione di 500 euro. L’incentivo sarà disponibile per le nuove attivazioni di coloro che prenderanno un certificato ISEE con condizione economica uguale o inferiore al valore di 20mila euro.

TIM conferma il bonus di 500 euro anche a Settembre

La strategia commerciale di TIM sul bonus internet è ancora una volta speculare a WindTre e Vodafone. Gli abbonati che scelgono il gestore italiano potranno quindi beneficiare di un doppio sconto. Una prima parte del bonus internet sarà utile per la riduzione dei costi della telefonia, una seconda parte invece sarà utile per l’acquisto di un tablet.

L’offerta della telefonia di TIM prevede un canone mensile di 19,90 euro, con il bonus internet già applicato al prezzo finale. Gli utenti avranno la possibilità di attivare una rete internet con la Fibra ottica per navigazione internet ad alte velocità con chiamate illimitate verso tutti.

Confermato è anche il tablet che TIM garantisce a tutti gli abbonati: il Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi. Questo dispositivo potrà essere acquistato al costo di 29,99 euro invece di 329,99 euro. Lo sconto ufficiale sul listino è di 300 euro.