Samsung ha lanciato i suoi smartphone di punta della serie Galaxy S, che includono Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra. La società si sta ora preparando per lanciare un nuovo modello della serie, il Samsung Galaxy S21 FE.

Lo stato dello smartphone è stato cambiato un paio di volte tra essere cancellato e non cancellato. Ci sono state diverse voci relative al suo lancio e la più recente ha suggerito l’8 settembre come data di lancio. Tuttavia, un nuovo rapporto afferma che lo smartphone verrà rilasciato a ottobre.

Galaxy S21 FE: niente notizie ufficiali da Samsung

Il rapporto di Jon Prosser rivela che il Samsung Galaxy S21 FE sarà disponibile per i preordini dal 20 ottobre, mentre la vendita effettiva del dispositivo inizierà dal 29 ottobre. È interessante notare che queste sono le date della disponibilità dello smartphone, ma il rapporto non menziona quando la società prevede di annunciare questo nuovo modello.

Ciò avviene in un momento in cui alcuni rapporti indicano che il lancio dello smartphone è stato nuovamente ritardato a causa dei problemi di produzione affrontati dalla carenza globale di chip. Viene anche affermato nel nuovo rapporto che lo smartphone sarà disponibile in due opzioni di archiviazione: 128 GB e 256 GB. Per quanto riguarda le opzioni di colore, il dispositivo sarà reso disponibile in quattro colori tra cui scegliere: Graphite, White, Olive Green e Lavender.

Lo smartphone includerà hardware premium

Come da rapporti precedenti, lo smartphone sarà dotato di un display Super AMOLED FHD+ 120Hz da 6,4 pollici. A seconda della regione di disponibilità, il dispositivo sarà alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 888 o dal SoC Samsung Exynos 2100.

Nel reparto fotocamere, avrà una configurazione a tripla fotocamera sul retro, composta da un sensore grandangolare da 12 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel. Sul lato anteriore, il dispositivo sarà dotato di uno snapper da 32 megapixel per scattare selfie e videochiamate.

Il device utilizzerà l’interfaccia utente Samsung One 3.1 basata sul sistema operativo Android 11. Il dispositivo verrà alimentato da una batteria da 4.500 mAh insieme al supporto per la ricarica rapida cablata da 25 W, la ricarica wireless da 15 W e la ricarica wireless inversa da 4,5 W.