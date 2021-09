I Samsung Galaxy Buds Pro sono tra i migliori auricolari wireless che puoi acquistare oggi e, grazie a un nuovo aggiornamento del firmware, stanno per migliorare ancora. L’aggiornamento sta portando alcune funzionalità viste per la prima volta dal nuovo Samsung Galaxy Buds 2, inclusa una nuova opzione di controllo del rumore. Ciò ti consente di controllare la cancellazione attiva del rumore e le impostazioni del suono ambientale da un auricolare specifico, il che è utile se preferisci indossare un auricolare alla volta.

Samsung afferma che l’aggiornamento eliminerà anche alcuni bug minori per ‘fornire maggiore stabilità e migliorare le prestazioni complessive’. Per utilizzare queste nuove funzionalità, dovrai installare il nuovo Galaxy Buds Pro Plugin, che è gratuito dal Google Play Store. Al momento, è disponibile solo in Corea del Sud, ma sembra che ci sia la promessa per rilasciarlo in altri paesi.

Galaxy Buds Pro prende le funzionalità da Buds 2

Non sorprende che il plug-in non sia attualmente disponibile per gli utenti iOS. I possessori di iPhone non possono ancora scaricare l’app Galaxy Wearable per controllare i loro auricolari Galaxy Buds, Galaxy Buds Pro o Galaxy Buds 2, sebbene ci sia l’app Samsung Galaxy Buds che funziona con Galaxy Buds Plus e Galaxy Buds Live.

Ora che i Galaxy Buds Pro sono dotati di alcune delle funzionalità viste sui Galaxy Buds 2 rilasciati di recente, potresti chiederti se ha senso acquistare gli ultimi auricolari Samsung rispetto ai loro predecessori. In termini di prezzo, i Galaxy Buds 2 sono più economici dei Buds Pro. I nuovi Buds 2 hanno anche una durata della batteria più lunga rispetto ai loro predecessori, con un tempo di riproduzione di 20 ore rispetto alle 18 ore fornite dal Galaxy Buds Pro.