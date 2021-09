L’offerta tariffaria Super Jump, proposta dall’operatore virtuale Noitel, è tornata nella sua versione standard senza la promo Summer Edition. Adesso è possibile effettuare l’attivazione entro il 30 Settembre 2021, salvo ulteriori cambiamenti.

Durante il periodo che andava dal 1° Luglio 2021 al 31 Agosto 2021, Noitel permetteva di attivare la versione Summer Edition dell’offerta, che a differenza della variante base offriva 50 Giga di traffico dati aggiuntivo per il primo mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

NoiTel Mobile rilancia l’offerta Super Jump

Quando era stata lanciata la Summer Edition, il cambio offerta per i già clienti Noitel non era più disponibile, ma adesso viene nuovamente citato sia nel sito dell’operatore che nella trasparenza tariffaria. Per i già clienti, secondo quanto viene riportato nei documenti di trasparenza, l’offerta ha un costo di 8,99 euro al mese.

Con l’offerta Super Jump sono previsti ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati, per i nuovi clienti a un costo di 7,99 euro al mese, con addebito automatico su credito residuo. Oltre ai bundle sopracitati, sono incluse anche le opzioni denominate LoSai e Call Conference, l’Avviso di Chiamata, il servizio hotspot e l’ascolto della Segreteria Telefonica.

Il costo di attivazione previsto da questa offerta tariffaria è pari a 5 euro e viene applicato sia a nuovi che a già clienti Noitel. Per quanto concerne i nuovi clienti, è possibile sia attivare un nuovo numero che richiedere la portabilità da un altro operatore di telefonia mobile, ma in entrambi i casi bisogna sostenere anche il prezzo della nuova SIM ricaricabile, pari a 10 euro. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.