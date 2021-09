Netflix trasmetterà in diretta la missione di SpaceX che prende il nome di Inspiration4. Per la prima volta vedremo 4 civili affrontare un viaggio nello spazio.

Netflix trasmetterà il lancio in diretta

Il lancio di questa storica missione è previsto per il prossimo 15 settembre. Per la prima volta nella storia l’equipaggio sarà composto esclusivamente da civili.

Dal Kennedy Space Center situato in Florida partirà il Falcon 9 che porterà la capsula Dragon in orbita attorno alla terra. Il tutto sarà seguita e documentata da Netflix. Non si tratta di un semplice esperimento che mira ad allargare la visione di turismo. Va ben oltre questo, infatti le persone coinvolte non so state scelte a caso.

La missione è sponsorizzata dal giovane Jared Isaacman, che prenderà il ruolo di comandante della missione. Ad accompagnarlo ci saranno Solidarietà, Speranza, Generosità e Prosperità.

La Solidarità è proprio il comandante Isaacman: l’imprenditore ha di fatto avviato una raccolta fondi per l’ospedale pediatrico St. Jude, raccogliendo già quasi 18 milioni di dollari.

Hayley Arceneaux sarà la speranza:

sopravvissuta al cancro, sarà la prima persona a sperimentare l’uso di protesi in totale assenza di gravità.

Generosità e Prosperità saranno rispettivamente Chris Sembroski e la Dottoressa Sian Proctor, entrambi scelti per l’impegno con l’associazione ProSpace e il motto Space2Inspire.

Netflix ha acquisito i diritti per la trasmissione del lancio e sarà disponibile per gli abbonati alla piattaforma assieme a tutti gli altri contenuti. Il 6 settembre saranno disponibili i primi due episodi, i quali conterranno immagini dell’addestramento, interviste e documenti esclusivi riguardo il volo. Non è finita qui.

Prima della missione ci sarà anche uno spin-off ,intitolato A StoryBot Space Adventure, destinato a bambini e famiglie. Un mix di animazione e live action che permetterà a tutte le età di comprendere al meglio come si volge un volo nello spazio.