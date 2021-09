Lo sconto è assicurato da MediaWorld grazie alla campagna promozionale intitolata Back To School, ogni giorno gli utenti si ritrovano a poter accedere a prodotti dai prezzi sempre più bassi, con i quali sarà facilissimo accedere ad ottime prestazioni generali.

La data di scadenza è fissata al 12 settembre, la disponibilità è completa in ogni singolo punto vendita in Italia, come anche direttamente online sul sito ufficiale, ma con spedizioni a pagamento presso il proprio domicilio (tranne che in rari casi). Come al solito, sottolineiamo la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, definita anche come Tasso Zero, al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Non perdete altro tempo, andate quanto prima sul nostro canale Telegram per ricevere gratis i codici sconto Amazon.

MediaWorld: le offerte sono assolutamente incredibili

Innumerevoli sono gli smartphone effettivamente in promozione, sfogliando il volantino balza prima di tutto all’occhio il mondo Apple, perfettamente rappresentato da alcuni modelli di fascia alta, tra i quali troviamo iPhone 12 Pro Max a 1329 euro, iPhone 12 Pro a 1129 euro o anche iPhone 12 Mini a soli 689 euro.

Volendo invece virare verso il sistema operativo Android, l’occhio cade successivamente sulla fascia intermedia, ovvero su dispositivi del calibro di TCL 10 SE, Samsung Galaxy A52s, Samsung Galaxy A22, Samsung Galaxy A12, Vivo Y70, Wiko Y81, Oppo A15, Oppo Reno 4Z o anche Oppo A94, tutti in vendita a meno di 400 euro.

Gli unici top di gamma sono Oppo Find X3 Neo, disponibile all’acquisto a 669 euro, Samsung Galaxy Z Fold3 a 1849 euro, oppure il buonissimo Samsung Galaxy S21 a soli 649 euro.