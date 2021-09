La nuova versione della Honda CB500X porterà dei miglioramenti che andranno a toccare i motociclisti di tutte le età. Secondo le ultime notizie, la prossima moto sarà presentata entro la fine dell’anno.

Come il suo predecessore, la nuova CB500X continuerà ad essere offerta con lo stesso motore bicilindrico da 471 cc che fornisce potenza e coppia eccellenti. Inoltre, le sospensioni sono migliorate e l’Anti-Lock Braking System (ABS) ora è di serie. Come puoi vedere, la Honda CB500X è progettata per gestire condizioni difficili e strade sconnesse con facilità.

Honda CB500X: più sicura e maneggevole

In generale, il produttore aggiorna il suo stile, aggiungendo un dei fari a LED migliorati, una visuale dell’infotainment migliore e sospensioni anteriori a corsa. Inoltre, Honda CB500X utilizza un telaio sofisticato con sospensione posteriore Honda Pro-Link.

Grazie a un pre-carico della molla a 9 stadi, questa moto offre una guida confortevole assorbendo gli urti per aumentare il comfort di guida e la maneggevolezza. Inoltre, come il suo predecessore, anche la nuova versione è dotata della stessa strumentazione digitale che fornisce una visibilità dello schermo facilitata. Fondamentalmente, puoi personalizzare lo schermo aggiungendo un tachimetro digitale, un orologio, un contachilometri parziale, un contachilometri parziale, misuratori del consumo di carburante in tempo reale e medio e così via.

Data di rilascio e prezzo

Honda CB500X è una moto che offre molta potenza e coppia. Come accennato, la nuova versione utilizzerà lo stesso motore a cilindri paralleli da 471 cc raffreddato a liquido con doppie camme in testa. Questo motore è leggero, stretto e potente, offrendo prestazioni eccezionali e un perfetto equilibrio. Inoltre è dotato di una trasmissione a sei velocità, che fornisce un cambio più fluido rispetto a prima.

La nuova Honda CB500X arriverà entro la fine dell’anno con alcune sottili modifiche che potranno variare anche in base al paese di importazione.