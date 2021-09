A partire dallo scorso 1° Settembre 2021, Fastweb ha lanciato una nuova iniziativa per i suoi già clienti di rete fissa, che permette loro di ottenere l’offerta Fastweb Mobile con 150 Giga al mese invece di 90 Giga al mese a parità di prezzo.

Per i già clienti Fastweb di rete fissa, dal 1° Settembre 2021 è possibile ottenere la medesima offerta, allo stesso prezzo, con 150 Giga di traffico dati in convergenza. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fastweb Mobile: l’offerta da 7.95 euro al mese aumenta i Giga a 150

L’offerta Fastweb Mobile di base include ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e alcune destinazioni estere, 100 SMS verso tutti e 90 Giga di traffico dati fino in 5G al prezzo di 7,95 euro al mese. L’iniziativa in questione è valida esclusivamente per i già clienti Fastweb di rete fissa, che potranno visionare i dettagli dell’offerta eseguendo l’accesso alla loro area personale, anche tramite l’App ufficiale MyFastweb. Non pare dunque prevista l’attivazione contestuale di un contratto di rete fissa e mobile per accedere alla promozione.

All’interno dell’App, l’offerta Fastweb Mobile a 7,95 euro al mese viene presentata già nella schermata principale. Attualmente, il banner potrebbe contenere ancora il riferimento a 90 Giga di traffico dati, ma una volta cliccato sull’offerta si accede alla schermata di Fastweb Mobile 5G con 150 Giga di traffico dati, con SIM e spedizione gratis.

Con le offerte Fastweb di rete mobile, solitamente il cliente deve sostenere il costo relativo alla prima ricarica, che online o tramite Servizio Commerciale 146 risulta pari a 7,95 euro per l’offerta in questione (10 euro in altri canali di vendita), mentre la nuova SIM ha un costo di 10 euro, gratuito in caso di adesione online. Il costo di spedizione di 5 euro viene invece applicato solo da canale telefonico o agenzia. Ad ogni modo, l’offerta disponibile nell’area clienti dei già clienti di rete fissa prevede, come sopra accennato, SIM e spedizione gratis.