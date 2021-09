Il volantino del mese di settembre promette sconti davvero da primato, la perfetta occasione per accedere a prodotti sempre più scontati e risparmiosi, i quali permettono al consumatore di godere di una fortissima riduzione di prezzo, rispetto ai vari listini.

La campagna promozionale che andremo a descrivere nell’articolo, tuttavia, non risulta essere disponibile ovunque in Italia, ma solo ed esclusivamente in determinati e specifici punti vendita, in particolar modo di proprietà del socio Euronics Nova. Gli acquisti non possono essere completati online sul sito, i vari prodotti commercializzati sono tutti accompagnati da una garanzia legale della durata di 24 mesi.

Euronics: il volantino con le occasioni da non perdere

Il nuovo volantino Euronics punta tutto sul voler spingere l’utente ad effettuare più acquisti, infatti all’interno della campagna promozionale non troviamo sconti speciali, ma la possibilità di ricevere una riduzione ulteriore, nel momento in cui si avrà acquistato un singolo prodotto del valore superiore ai 599 euro (attenzione, non somma di più acquisti).

Superato lo step iniziale, le possibilità di scelta successive sono veramente ghiottissime, e riguardano alcuni dei dispositivi più richiesti del periodo. Ad esempio sarà possibile acquistare una Nintendo Switch a soli 199 euro, allo stesso prezzo anche un chromebook HP, un aspirapolvere iRobot Roomba, una lavatrice LG, la Rowenta X-Force Flex e moltissimo altro ancora.

Diverse opportunità che possono davvero far sognare gli utenti sempre alla ricerca del risparmio perfetto, e finalmente possono riuscire a permetterselo.