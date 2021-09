Le ultime due settimane di Agosto sono state un test molto importante per DAZN. Come noto, la tv streaming da qui fino alla fine della stagione ed in generale per i prossimi tre anni avrà l’esclusiva della Serie A. Tutte le partite del massimo campionato saranno visibili solo attraverso la piattaforma streaming.

DAZN, problemi tecnici e i nuovi prezzi con la Serie A

Proprio nelle prime due settimane di campionato non sono mancate le polemiche. Alcuni clienti hanno lamentato ad esempio difficoltà per la visione delle partite, causate da disagi tecnici per lo streaming. DAZN dal canto suo si difende, ammettendo problemi solo per la partita di Inter – Genoa, l’anticipo della prima giornata

Non è questa l’unica incognita legata a DAZN nel nuovo anno. Come noto, la piattaforma streaming ha previsto da alcune settimane anche una serie di rincari di prezzo. Con la Serie A in esclusiva DAZN ha lanciato nuovi listini che prevedono ora un costo mensile di 29,99 euro. Rispetto allo scorso anno, quando l’esclusiva della tv streaming prevedeva solo tre partite per giornata, vi è uno scarto di 20 euro.

Confermate, invece, anche rispetto allo scorso anno le principali condizioni commerciali. I clienti che attivano un piano DAZN avranno la possibilità di guardare gli eventi su due diversi device in contemporanea. Per ogni profilo inoltre si potranno associare sino ad un massimo di sei dispositivi.

In aggiunta alla Serie A in esclusiva, le esclusive calcistiche di DAZN si compongono di altri eventi. Nel ticket sono incluse ad esempio Liga Spagnola, Serie B e le migliori partite di Europa League e della Conference League.