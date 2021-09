Ancora una volta il Play Protect di Google ha fatto cilecca. Nonostante il Play Store sia un posto sicuro da dove scaricare le app per Android, ci sono malware che riescono a intrufolarsi mettendo a rischio la sicurezza degli utenti. Infatti l’incubo è tornato, ancora più pericoloso di prima. Dietro alcune app Android apparentemente innocue, che vi elencheremo, si nasconde Joker, un killer svuota credito o conto corrente. Scopriamo insieme come agisce questo malware.

Android sotto attacco: attenzione alle app pericolose che nascondono Joker

Non è uno scherzo e nemmeno un gioco. In pericolo ci sono milioni di dispositivi e dati personali degli utenti che hanno uno smartphone Android. A lanciare l’allarme questa volta è stata la polizia belga che ha individuato in alcune app il pericoloso Joker.

Tuttavia non sono solo le informazioni personali a essere in pericolo. Infatti, da quando su Android è possibile pagare servizi in abbonamento e acquisti in app attraverso il credito telefonico, la carta di credito o l’addebito diretto al conto corrente, Joker si è evoluto.

Installando una delle app infettate, che a breve vi elencheremo, questo malware riesce a rubare i privilegi di amministratore su Android e così attivare servizi a pagamento senza che l’utente se ne accorga. Una pratica che in poco tempo lascerà al verde il povero malcapitato.

La lista completa delle app infette

Vediamo insieme la lista completa delle app infette presenti sul Play Store di Google che, se installate, mettono in serio pericolo il sistema operativo Android. Forzando gli accessi, Joker riesce quindi ad attivare ciò che svuoterà credito o conto corrente all’utente. Ecco le app Android pericolose fino ad oggi scovate:

Auxiliary Message;

Element Scanner;

Fast Magic SMS;

Free CamScanner;

Go Messages;

Super Message;

Super SMS;

Travel Wallpapers.

Nel caso una di queste app fosse stata scaricata sul vostro dispositivo Android dovrete subito eliminarla. Saggio sarebbe anche ripristinare ai dati di fabbrica il sistema. Esiste anche un modo per eliminare i malware da Android. Seguire le istruzioni per filo e per segno scongiurerà danni futuri, magari irreversibili, al vostro smartphone o dispositivo mobile.

Joker è un pericolosissimo trojan capace di infilarsi nel sistema operativo Android senza che l’utente se ne accorga. Questo gli permette di agire indisturbato realizzando furti e danni anche molto gravi. Tenere alta la guardia è indispensabile per non cadere nella trappola. Inoltre sarebbe utile, prima di scaricare un’applicazione, leggere le recensioni e fare alcune brevi indagini sullo sviluppatore.