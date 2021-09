Ormai quasi tutti utilizzano Whatsapp, divenuta negli anni una delle app di messaggistica più utilizzata. Nonostante l’enorme successo, ci sono continui aggiornamenti che mirano a soddisfare le richieste degli utenti.

Whatsapp: ecco le chat che si cancellano automaticamente

La principale preoccupazione del gruppo Facebook, proprietario di Whatsapp, ha a cuore la privacy dei propri clienti.

Proprio per questo motivo, qualche tempo fa, furono introdotti i messaggi effimeri. Ovvero messaggi, foto o video che scompaiono dopo la prima visualizzazione.

Gli sviluppatori sono ora al lavoro per continuare in questa direzione, ma più in grande. Di fatto sarà possibile avviare delle chat con un funzionamento simile.

Queste nuove chat di Whatsapp si autodistruggeranno dopo un determinato lasso di tempo. Infatti dopo 7 giorni non sarà più possibile interagire o visualizzare queste conversazioni.

L’opzione potrà essere abilitata tramite le opzioni privacy. Una volta attivata, i destinatari di tali chat saranno avvisati tramite una notifica.

Va però fatto notare che i messaggi effimeri non impediscono all’utente di effettuare screenshot o registrazioni dello schermo. Probabilmente lo stesso varrà per queste Chat a scomparsa.

Speriamo sia introdotto un sistema di protezione che oscuri screenshot o registrazioni della schermata, un po come accade su Netflix, ad esempio.