Watch Dogs: Legion ha appena annunciato una collaborazione con la popolare serie Netflix “La Casa De Papel” . Con questa collaborazione, il gioco lancia un aggiornamento che porterà alcune missioni extra che avranno un tocco dello show all’interno. Se giochi a Watch Dogs: Legion o hai intenzione di acquistarlo, ecco tutto ciò che devi sapere sulle nuove missioni.

Ubisoft, lo sviluppatore di Watch Dogs, ha confermato che lancerà una missione cooperativa online gratuita. La missione avrà sede presso la Banca d’Inghilterra e l’obiettivo principale di questa missione sarà quello di rubare milioni di criptovalute archiviate illegalmente da Clan Kelly. Per quanto riguarda il tocco in stile Netflix, il gioco ha aggiunto tute rosse, maschere e altri oggetti riconducibili alla serie tv.

Inoltre, la missione consente ai giocatori di allearsi con i propri amici e infiltrarsi a Londra. I giocatori devono anche combattere le guardie, disabilitare un firewall e compiere altre azioni volte a de-crittografare alcuni dati.

Ci sono già state precedenti collaborazioni in passato

Ubisoft ha pubblicato un trailer ufficiale dello stesso e descrive la missione così: “Vestiti e imbarcati in una cripto-rapina per la Resistenza!”. L’aggiornamento di Watch Dogs: Legion è ora disponibile per gli utenti Xbox, PlayStation e PC. Questa non è la prima volta che assistiamo a una collaborazione con Ubisoft.

La societa’ ha precedentemente realizzato un crossover tra Watch Dogs: Legion e Assassin’s Creed, che ha introdotto un nuovo personaggio nel gioco chiamato Darcy. L’aggiornamento ha anche introdotto una nuova missione nel gioco che richiedeva ai giocatori di irrompere in una tomba di vecchi assassini a Londra.