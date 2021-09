Very Mobile, il secondo brand di WindTre, ha deciso di avviare una nuova campagna SMS rivolta ad alcuni suoi già clienti, ricordando loro la possibilità di aderire all’iniziativa Porta un amico in Very.

Attraverso il “Porta un Amico” proposto da Very Mobile, tutti i clienti dell’operatore possono invitare i propri amici a passare a Very, ottenendo una ricarica omaggio di 5 euro per ogni nuovo cliente che accetta la proposta.

Very Mobile ricorda dell’iniziativa Porta un Amico

Ciascun cliente Very Mobile può invitare quanti amici vuole, ma può ottenere un numero massimo di 10 ricariche omaggio, per un valore totale di 50 euro. Inoltre, se l’invitato richiede la portabilità provenendo da iliad o da PosteMobile, ogni ricarica omaggio vale 10 euro anziché 5 euro, permettendo al cliente invitante di ottenere fino a 100 euro di ricariche omaggio.

Per invitare i propri amici tramite questa iniziativa, disponibile fino al 30 Settembre 2021 salvo cambiamenti, i clienti dell’operatore virtuale devono accedere alla sezione “Porta un amico in Very”, presente all’interno dell’app Very. Successivamente, cliccando sul tasto “condividi” è possibile inviare il proprio codice amico attraverso il canale di comunicazione che si preferisce, come ad esempio WhatsApp, SMS o email.

Di seguito si riporta il testo dell’SMS inviato da Very Mobile ad alcuni suoi clienti: “Stai già portando i tuoi amici in Very? Per ogni amico che porti fino a 10 euro per te e per lui, per un massimo di 100 euro di ricariche omaggio! Vai sull’app Very e fai tap su ”Porta un amico in Very” per iniziare subito a condividere il tuo codice amico“.