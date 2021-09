Il Back To School di Unieuro prosegue con prezzi sempre più interessanti per tutti gli utenti, ereditando quanto di buono avevamo già visto nella precedente campagna promozionale, disattivata dall’azienda proprio nei giorni scorsi.

Gli acquisti, come al solito, possono essere tranquillamente completati in ogni negozio sul territorio nazionale, come anche direttamente online sul sito ufficiale; in questo secondo caso è prevista la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro. Alla base del volantino troviamo il rimborso sull’acquisto di un nuovo notebook, il cui valore deve essere di almeno 449 euro, fino ad un massimo di 350 euro, in seguito alla riconsegna di un vecchio modello dello stesso segmento.

I codici sconto Amazon sono completamente gratis per i soli iscritti a questo canale Telegram, scopriteli subito premendo qui.

Unieuro: questi sono i prezzi da non perdere

Osservando da vicino il settore della telefonia mobile, ad ogni modo, si possono scovare buone occasioni anche legate alle fasce più basse del mercato. In particolar modo sono acquistabili Samsung Galaxy A12 a 149 euro, Oppo A94 a 299 euro, Xiaomi Redmi 9A a 99 euro, Motorola Moto G10 a 159 euro, Realme 8 Pro a 269 euro, Wiko Y81 a 79 euro, Motorola E7 Power a 129 euro, Xiaomi Redmi Note 10 a 229 euro, Xiaomi Mi 11i a 499 euro e similari.

Volendo invece puntare dritti verso la fascia alta, non trascurate assolutamente il nuovissimo Samsung Galaxy Z Flip3, il top di gamma con display flessibile, il cui prezzo attuale si aggira attorno ai 1099 euro, e promette prestazioni decisamente all’avanguardia.

Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.