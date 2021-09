TIM di recente ha rinnovato la pagina del suo sito web con cui permette di attivare direttamente online, in base all’operatore di provenienza, le offerte Operator Attack della gamma TIM Wonder, le quali permettono di avere fino a 70 Giga con minuti e SMS illimitati.

Come già raccontato da MondoMobileWeb, per gli interessati alle offerte della gamma TIM Wonder, che consistono in differenti proposte commerciali dedicate a diversi target di clienti, TIM mette a disposizione una pagina dedicata del suo sito. Scopriamo insieme i dettagli.

Tim: puoi attivare ancora la promo con minuti, SMS e 70 GB

Proprio la pagina principale delle offerte Passa a TIM online ha subito negli ultimi giorni un restyling grafico, oltre ad aver modificato il menu a tendina che serve a selezionare il proprio attuale operatore del numero mobile che si intende portare in TIM. Rispetto a prima, dove nel menu era presente l’elenco dei singoli operatori eleggibili per l’attivazione delle offerte online, attualmente, salvo eventuali cambiamenti, sono presenti solo 5 opzioni fra cui scegliere, in cui sono raggruppati tutti i vari operatori.

In particolare, il menu è al momento composto da “Vodafone, Wind Tre, Very Mobile”, “Iliad Italia”, “ho. Mobile, Lycamobile Plus”, “Kena, Noverca Full” e “Altro Operatore”. Le offerte della gamma TIM Wonder, di cui attualmente sono sottoscrivibili soltanto TIM Wonder e TIM Wonder Six, si visualizzano soltanto se si selezionano le voci dedicate a Iliad, ho. Mobile, Lycamobile e agli altri operatori virtuali (“Altro Operatore”).

TIM Wonder Six include minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico dati con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload, al costo di 9,99 euro al mese. In Roaming UE sono previsti 6 Giga ogni mese. TIM Wonder comprende invece minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 50 Giga di traffico dati con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload al costo di 9,99 euro al mese. In Roaming UE e nel Regno Unito, per adesso, sono previsti 6 Giga al mese.