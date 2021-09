TIM continua il suo percorso promozionale nel campo della telefonia mobile, rispondendo a Iliad e agli altri provider che nel corso di queste ultime settimane hanno lanciato una serie di promozioni low cost. Il gestore italiano rilancia la sua azione, confermando anche nel mese di Settembre le tariffe TIM Wonder.

TIM conferma anche a Settembre le sue tariffe low cost Wonder

I clienti che desiderano modificare il loro piano tariffario ed effettuare la portabilità del numero da altro operatore potranno affidarsi ai vantaggiosi pacchetti delle offerte TIM Wonder. Allo stato attuale, queste promozioni sono disponibili solo ed esclusivamente per i nuovi abbonati e non per chi ha già una rete già attiva con il provider italiano.

La TIM Wonder prevede due diversi ticket. Nel primo pacchetto, gli abbonati potranno accedere a 70 Giga per navigare in internet, chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili più SMS da inviare a chiunque. Il prezzo previsto sarà di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Per la seconda versione, invece, la TIM Wonder prevede anche in tale circostanza un costo mensile di 9,99 euro. In questa circostanza gli utenti potranno accedere ad un ticket con consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS cui si aggiungono 50 Giga per la connessione internet sotto rete 4G.

Per gli utenti che attiveranno ex novo un ticket con TIM ci sono importanti garanzie. Rispetto agli scorsi mesi, tutti gli utenti avranno la possibilità di beneficiare di costi bloccati senza la possibilità di rimodulazioni di prezzo nel primo semestre di contratto.