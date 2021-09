Ormai è risaputo che ciò che diventa virale su TikTok viene visto da quasi tutto il mondo. Di fatto, una challenge che ha spopolato sul noto social network cinese è la “Milk Crate Challenge“, la quale però non è assolutamente uno scherzo. Infatti, se vi è capitato di guardare qualche video della sfida, avrete sicuramente notato un’alta pericolosità dal punto di vista della salute e che è dunque assolutamente consigliato non provarla.

La sfida consiste essenzialmente sul camminare sopra una scala che sale e scende fatta di cassette che si utilizzano per trasportare il latte. L’instabilità della scala permette ai partecipanti di prenderla come una vera e propria sfida, la quale però, ripetiamo, è molto pericolosa. Si potrebbe infatti cadere giù da un momento all’altro e farsi seriamente male, e in questo periodo dove la variante Delta del Covid continua a mietere contagiati, non è sicuramente una buona scelta quella di andare ad intasare ulteriormente gli ospedali.

TikTok: il social decide di bannare la challenge definitivamente

Come detto a inizio articolo, TikTok riesce a far arrivare a tutti i suoi contenuti ed è estremamente famoso tra i giovani d’oggi. Per questo motivo, la piattaforma ha deciso di bannare tutti i video che riguardassero la spericolata challenge. Tuttavia, TikTok si è espressa poco a riguardo, limitandosi solamente a delle dichiarazioni standard:

“TikTok proibisce i contenuti che promuovono o glorificano comportamenti pericolosi, rimuove i video e reindirizza le ricerche verso le linee guida per scoraggiare questi contenuti. Incoraggiamo tutti ad essere cauti nei comportamenti, sia online che non“.