Telegram è la piattaforma di messaggistica istantanea che più è stata messa a confronto con WhatsApp negli ultimi anni, e che spesso è stata usata come termine di paragone quando si parla di funzionalità software.

Nelle ultime ore Telegram ha raggiunto un traguardo impossibile da passare inosservato: le sue app Android e iOS hanno raggiunto complessivamente il primo miliardo di download a livello globale. Scopriamo insieme i dettagli.

Telegram sta per raggiungere i numeri di WhatsApp

Si tratta di un numero estremamente importante: sono poche le app che possono contare un numero così alto di installazioni, e solo TikTok, Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram possono vantare un numero di download più alto, ovvero che supera i 3 miliardi.

Il traguardo per Telegram chiaramente non significa che la piattaforma ha un miliardo di utenti attivi: questo parametro a inizio 2021 si attestava attorno ai 500 milioni, e probabilmente è leggermente aumentato dopo la curiosa vicenda che ha visto la migrazione da WhatsApp in seguito all’introduzione dei nuovi termini di servizio.

Bisogna anche dire che Telegram ha da sempre posto particolare attenzione alle richieste degli utenti e all’introduzione di nuove funzionalità: recentemente sono arrivate le videochiamate di gruppo e la possibilità di comunicare via chat vocali, allineandosi al trend del momento introdotto da Clubhouse.