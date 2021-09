Una delle più grandi piaghe nel mondo del web è senza dubbio alcuno il phishing, tale pratica è infatti un pericolo generalizzato per tutti gli utenti e prende corpo in mail o SMS truffaldini pensati e scritti per portare chi legge a far trapelare inavvertitamente dati sensibili come codici di sicurezza o passwords.

Nella stragrande maggioranza dei casi i messaggi phishing cercano di spacciarsi per comunicazioni ufficiali da parte di enti autorevoli, portando avvisi di reset account o anomalie sul conto corrente, in modo che l’ansia legata ala risoluzione del problema vi porti ad abbassare la guardia e a dare fiducia al tutto.

Questo tipo di truffa o attacco generalmente mira al furto di username e password o di codici bancari, in modo tale poi da poter sfruttare il bottino a proprio vantaggio con danni devastanti per chi ci casca, ciò non toglie però che difendersi non è impossibile.

Difendersi dal phishing, soprattutto dopo aver acquisito una certa esperienza, può diventare anche abbastanza fattibile, l’importante è avere occhio scettico e saper cogliere i dettagli che ad un occhio disattento sfuggirebbero e che invece fanno proprio da campanello di allarme.

Dettagli e contesto

Eccovi alcune linee guida per proteggervi: