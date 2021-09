OnePlus Nord 2 torna ad aggiornarsi a breve distanza dall’ultimo update: un paio di settimane fa OxygenOS 11.3.A.09 aveva introdotto ottimizzazioni per la fotocamera e risolto problemi legati all’hotspot WiFi.

Ora il firmware 11.3.A.10 porta le patch di sicurezza di agosto e ottimizzazioni a PUBG e altri giochi mobile per un minor consumo della batteria. L’aggiornamento, il terzo di agosto, contando anche quello di inizio mese, ha una dimensione di 245 MB.

OnePlus Nord 2 riceve un terzo aggiornamento di agosto 2021

Il nuovo aggiornamento di 245 MB è disponibile in modalità OTA su tutti gli smartphone compatibili. Come sempre, se non avete ancora ricevuto la notifica vi invitiamo a verificare la presenza dell’update manualmente accedendo al menu Impostazioni.

Per quanto riguarda il sistema è stata migliorata la stabilità del sistema, ottimizzati PUBG e altri giochi mobile per ridurre il consumo energetico del sistema. E ancora, corretto il problema per cui lo sblocco facciale poteva non funzionare in certi contesti ed infine aggiornate le patch di sicurezza Android ad agosto 2021.

Dal lato fotocamera invece, è stata migliorata la stabilità dell’applicazione. Vi ricordo che OnePlus Nord 2 è uno smartphone veloce e molto fluido da utilizzare: è alimentato dal nuovo processore MediaTek Dimensity 1200-AI che, secondo i dati forniti dalla casa cinese, assicura prestazioni della CPU più veloci del 65 per cento rispetto al predecessore, e addirittura del 125 per cento in più in termini di GPU. Buono anche il display, sempre luminoso e con colori brillanti: si tratta di un AMOLED da 6,43 pollici con refresh rate a 90Hz.