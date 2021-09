Il mese di Settembre inizia subito alla grande per Netflix. La maggior parte degli utenti della tv streaming è in attesa della serie tv più acclamata degli ultimi anni: La casa di carta. Tra poche ore, sulla piattaforma saranno infatti disponibili i primi episodi dell’ultima stagione della popolare produzione spagnola.

La casa di carta, le date per l’uscita dei nuovi episodi su Netflix

Dopo una serie di rimandi, dovuti principalmente ai protocolli sanitari e alla pandemia, finalmente La casa di carta è pronta per tornare sui piccoli schemi di tutto il mondo. L’annuncio della piattaforma già sottolineato nelle precedenti settimane ha confermato che la prima parte della quinta stagione sarà disponibile a partire da domani, 3 Settembre 2021.

Già dalle 9 del mattino tutti gli appassionati potranno collegarsi a Netflix per gustarsi la prima parte de La casa di carta. Intanto, sulla piattaforma sono già disponibili il trailer, le puntate precedenti ed una serie di contenuti esclusivi (visibili anche attraverso i canali social ufficiali della stessa Netflix).

Come stabilito da Netflix, quest’anno La casa di carta sarà divisa in due parti. Se i primi episodi della quinta stagione saranno disponibili già tra poche ore, per gli ultimi l’attesa sarà leggermente più lunga. Gli appassionati infatti dovranno attendere il prossimo mese di Dicembre.

La conclusione de La casa di carta chiuderà il ciclo narrativo di una delle produzioni più popolari di sempre. Al tempo stesso, però, il racconto potrebbe continuare anche negli anni a venire. Netflix ha già alcuni spin off da proporre a partire dal 2022.