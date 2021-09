Iliad sul livello delle proposte commerciali si conferma l’operatore più vantaggioso del momento. I clienti che decidono di attivare una SIM con il gestore francese avranno a loro disposizione una tariffa molto ampia come la Giga 120. Nel mese di Settembre è confermata questa ricaricabile che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per internet.

Iliad, confermata l’assenza dell’app per tutti i clienti

Se dal punto di vista commerciale Iliad si conferma come un provider inappuntabile, qualche incertezza maggiore c’è sotto il punto di vista dei servizi garantiti agli utenti. Una mancanza infatti non può che destare scalpore tra il pubblico e tra gli addetti ai lavori: a ben tre anni di distanza dal suo arrivo in Italia, Iliad ancora non ha una sua app ufficiale.

Sia su Android che su iPhone, i rispettivi negozi virtuali non prevedono un’app nativa per la gestione dei profili tariffari. Gli utenti che intendono proporre modifiche al loro piano devono per forza di cose collegarsi con il sito web ufficiale dell’operatore.

Se nelle precedenti settimane da più parte si era paventata la possibilità circa l’arrivo di un’app ufficiale in casa Iliad, ad oggi lo scenario sembra essere diverso. Il gestore francese dovrebbe confermare l’assenza di un’app sugli smartphone di ultima generazione anche nei mesi a venire.

Inoltre, per gli utenti in possesso di smartphone Android c’è un’ulteriore brutta notizia. Sul negozio virtuale, Google Play Store, sono state eliminate la gran parte delle app terze che garantivano modifiche da remoto del profilo Iliad.