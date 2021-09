Spendere poco con Euronics è veramente semplice, le limitazioni imposte dall’azienda sono relativamente ridotte, se non comunque legate quasi esclusivamente alla disponibilità sul territorio nazionale.

La campagna promozionale descritta nell’articolo, lo ricordiamo, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente presso specifici negozi in Italia, in particolar modo di proprietà del socio Euronics Nova, non altrove o sul sito ufficiale. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale deve essere esercitata sempre nelle medesime location.

Euronics: la spesa è ridottissima

Il meccanismo che regola la corrente campagna promozionale non potrebbe essere più semplice, gli utenti possono acquistare ciò che vogliono, spendendo almeno 599 euro in un’unica soluzione (ovvero sul singolo prodotto, non come somma di più elementi), per poi avere la possibilità di accedere ad un altro dispositivo ad un prezzo scontatissimo.

La scelta di quest’ultimo è limitata ad una specifica selezione, che comprende il monopattino Ducati Pro-I EVO a 199 euro, la macchina automatica per caffè DeLonghi a 199 euro, un climatizzatore Samsung a 299 euro, una asciugatrice Electrolux a 299e uro, la Rowenta X-Force Flex a 199 euro, la Nintendo Switch a 199 euro, il robot aspirapolvere Roomba a 199 euro, un chromebook HP a 199 euro, una lavatrice LG a 199 euro ed una TV LG da 55 pollici (LCD) a 299 euro.

Questo è ciò che vi aspetta solo, lo ricordiamo, nei negozi Euronics Nova, per i dettagli vi rimandiamo alle pagine a questo link, troverete i singoli prezzi disponibili.