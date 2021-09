I nuovi prezzi ideati direttamente da Comet, promettono un risparmio quasi senza precedenti per gli utenti che si ritroveranno a poter accedere ai vari prodotti disponibili sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale.

Tutti coloro che punteranno all’acquisto tramite l’e-commerce, devono ricordare che la spedizione presso il domicilio è da ritenersi completamente gratuita, al superamento dei 49 euro di spesa. In aggiunta, la rateizzazione senza interessi, definita universalmente come Tasso Zero, prevede la possibilità di iniziare a pagare da Gennaio 2022, sempre con addebito sul conto corrente, ma solo nel momento in cui si dovessero spendere più di 199 euro.

Non perdete altro tempo, collegatevi subito a questo canale Telegram e ricevete gratis i migliori codici sconto Amazon.

Comet: scoprite i nuovi sconti speciali

Volendo acquistare un nuovo smartphone, la scelta può ricadere su innumerevoli modelli molto interessanti ed allettanti; tra questi spiccano chiaramente Oppo A94 5G a 298 euro, Oppo A16 a 178 euro, Oppo A15 a 118 euro, Samsung Galaxy A12 a 168 euro, Samsung Galaxy A22 a 199 euro, Motorola Edge 30 Pro a 698 euro, Motorola Edge 30 Lite a 348 euro o Motorola G30 a 188 euro.

Puntando infine su modelli decisamente più economici, ecco arrivare xiaomi Mi 11 Lite a 278 euro, Xiaomi Redmi Note 10S a 245 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 158 euro, Xiaomi Redmi 9A a 98 euro, Redmi 9C a 118 euro e Realme 8 a 199 euro.

L’unico top di gamma Apple assolutamente degno di nota è l’iPhone 12, nella variante da 128GB, effettivamente acquistabile con un esborso finale di 795 euro. Per ogni altra informazione in merito al volantino Comet, collegatevi qui.