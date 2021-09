Il debutto del nuovo smartwatch Apple dovrebbe avvenire il 14 settembre ma il colosso di Cupertino potrebbe posticiparne il lancio a causa di alcuni problemi che lo avrebbero indotto a mettere in pausa la produzione dei suoi dispositivi.

Apple Watch Series 7 potrebbe quindi arrivare in ritardo per via della complessità del suo design e dei problemi riscontrati nell’assemblaggio.

Apple Watch Series 7 arriverà in ritardo a causa di alcuni intoppi nella sua realizzazione!

Principale novità del prossimo Apple Watch Series 7 sarà il design squadrato ispirato agli iPhone 12 e la presenza di un display più grande con cornici particolarmente sottili. Una novità che oltre ad essere giustificata dalla volontà del colosso di proporre uno smartwatch con aspetto estetico rinnovato garantisce una migliore qualità che sarà sicuramente apprezzata.

Gli aggiornamenti introdotti da Apple al design del suo dispositivo sembrano aver causato dei problemi ai produttori che, proprio a causa delle difficoltà riscontrate, potrebbero aver deciso di sospendere la produzione degli smartwatch. Tra i motivi per i quali l’assemblaggio potrebbe aver creato dei problemi, le fonti ritengono vi sia la presenza eccessiva di sensori in una struttura troppo piccola.

Alla luce di quanto emerso non sarebbe improbabile assistere alla posticipazione della data di lancio di Apple Watch Series 7 ma soltanto un annuncio ufficiale da parte del colosso di Cupertino potrà dare conferma di ciò. Sappiamo che gli eventi previsti per il mese di settembre potrebbero essere più di uno. Dunque, il dispositivo potrebbe subire un ritardo minimo e arrivare comunque entro la fine del mese.