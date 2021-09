WindTre non lascia spazio a Iliad ed anche in questo mese di Settembre rilancia la sua azione commerciale. Il provider arancione ha previsto una tariffa in alternativa alla Giga 120 del gestore francese. I clienti che decidono di cambiare il loro operatore avranno la possibilità di sottoscrivere la Go Unlimited Star+.

WindTre, ultimi giorni di Agosto con la tariffa da Giga illimitati

La promozione WindTre Go Unlimited Star+ assicura agli abbonati un pacchetto con soglie di consumo superiori rispetto ad Iliad. Tutto ciò ad un costo inferiore per il rinnovo mensile.

Il pacchetto che WindTre assicura agli utenti con la Go Unlimited Star+ prevede Giga senza limiti per la navigazione di rete, SMS infiniti e chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili. Il prezzo previsto dagli abbonati per il rinnovo della tariffa è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Anche i clienti di WindTre, come gli abbonati degli altri gestori, potranno beneficiare di un costo bloccato nel primo semestre. Ciò significa che nei primi sei mesi di abbonamento non sono previste rimodulazioni né sui costi né sulle soglie di consumo.

I clienti di WindTre dovranno rispettare anche alcune condizioni per l’attivazione della tariffa. In primo luogo, gli abbonati dovranno aggiungere una quota extra dal valore di 10 euro per il rilascio della scheda SIM. Altra condizione determinate per questa tariffa sarà la portabilità del numero da reti TIM, Vodafone ed Iliad.

L’attivazione della promozione WindTre non potrà essere richiesta online, ma solo ed esclusivamente presso un punto vendita del gestore.