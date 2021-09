Sono ancora sotto attacco truffa i clienti UniCredit. Attenzione alla nuova mail hacker svuota conto corrente. Identica a quelle ufficiali, per grafica e contenuto, sembra proprio essere stata inviata dalla famosa banca. È importantissimo saperla riconoscere e mettere in pratica alcuni consigli per non cadere vittima di questi raggiri realizzati da cybercriminali esperti. L’obbiettivo è quello di accedere al denaro della vittima e portarle via tutto. Ecco i preziosi dettagli.

UniCredit: allarme phishing per una email hacker svuota conto

UniCredit ha da poco lanciato un allarme phishing a causa di una email hacker svuota conto realizzata ai danni dei suoi clienti. I cybercriminali si sono inventati un metodo molto sofisticato che, allarmando l’utente, lo manda in panico per farlo cadere nella trappola della truffa online. Vediamo il testo integrale della mail incriminata:

“Gentile cliente UniCredit, con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit. Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora. Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit. Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul link seguente. Dopo aver confermato il numero di telefono associato al tuo conto e il Codice Adesione del conto UniCredit, tutte le funzioni del tuo conto e della tua carta UniCredit verranno ripristinate“.

Come difendere il conto corrente da queste truffe

Abbiamo capito perché sono pericolose queste truffe e come sono realizzate le mail. Ma come possiamo difendere il nostro conto corrente da queste frodi? Dobbiamo mettere in pratica i consigli forniti da UniCredit stessa sul suo sito ufficiale:

le email di UniCredit hanno sempre il tuo nome, cognome e i riferimenti della tua Filiale . Non ti chiedono mai di inserire direttamente: password dispositive, numeri di carta di credito/debito o PIN;

hanno sempre il tuo nome, cognome e i riferimenti della tua . Non ti chiedono mai di inserire direttamente: dispositive, numeri di carta di credito/debito o PIN; inoltre non aprire email, sms e chat inattesi, soprattutto non cliccare su link e non scaricare né aprire allegati ;

e non scaricare né aprire ; infine non rispondere inserendo le tue credenziali all’interno di email, sms, chat o in qualsiasi link. Non fornire mai le tue credenziali via telefono ad altri.

In conclusione, occorre prestare molta attenzione e tenere sempre alta la guardia da possibili raggiri. Per la vostra sicurezza fate attenzione ai messaggi hacker di 3 banche, sono davvero pericolosi.