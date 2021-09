Dal 27 Agosto 2021 è disponibile la promozione “Samsung Galaxy Z Flip3 5G & Z Fold3 5G Buy & Try” che permette di acquistare i nuovi device pieghevoli Samsung usufruendo di un periodo di prova di 60 giorni, terminati i quali sarà anche possibile restituire il prodotto.

La promo, valida per acquisti dei due pieghevoli di casa Samsung effettuati entro il 31 Ottobre 2021, si rivolge ai consumatori maggiorenni residenti in Unione Europea che durante il periodo promozionale comprano uno dei suddetti prodotti, presso i punti vendita aderenti situati in Italia. Scopriamo insieme i dettagli.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Flip3 5G: ecco la promo che permette di restituirli

Stando a quanto riportato all’interno del regolamento ufficiale, i modelli di smartphone coinvolti sono il Galaxy Z Flip3 5G (codice SM-F711B) e il Galaxy Z Fold3 5G (codice SM-F926B). Tra gli e-store aderenti all’iniziativa, ci sono: Samsung Shop Online inclusi i programmi Samsung Partners Reward e Samsung Student, Mediaworld online, Unieuro online, Euronics online, Trony online, Expert online, Comet, Monclick, Amazon e i siti ufficiali degli operatori telefonici TIM, Vodafone e WindTre.

E’ importante specificare che, secondo quanto riportato dal regolamento ufficiale, gli acquisti effettuati con Partita IVA non sono coinvolti dalla promozione. Come accennato inizialmente quindi, acquistando uno dei device della nota casa produttrice sudcoreana si può beneficiare del periodo di prova della durata di 60 giorni dalla data di consegna del prodotto comprato, entro il quale si ha la facoltà di restituirlo al prezzo di acquisto originario.

Per aderire alla promo bisogna registrare l’acquisto entro 15 giorni dalla data di consegna, sull’apposito sito ufficiale dedicato all’iniziativa, inserendo tutti i dati richiesti dal modulo online e anche le foto della prova di acquisto, del documento di consegna. Fatto ciò, entro 5 giorni lavorativi dalla registrazione, viene inviata un’email al cliente per notificargli la non validità dei dati immessi o l’avvenuta iscrizione all’iniziativa. Coloro che durante il periodo di prova decidono di restituire il Samsung acquistato, devono accedere all’area del sito denominata “La Mia Registrazione” e richiedere la cessione.