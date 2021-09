Reduce da un crescendo di consensi pubblici con i suoi più recenti smartphone pieghevoli il colosso sudcoreano Samsung Electronics si prepara ad offrire ulteriori emozioni ai suoi utenti. Il preannunciato rinnovamento della veste grafica e funzionale delle sue ultime ammiraglie, e non solo, è stato di recente annunciato per la sua One UI 3.1.1 che porta con sé un’interessante ventata di novità in ambito mobile software. Scopriamo insieme quali siano i telefoni già predisposti alla ricezione del nuovo pacchetto.

Samsung One UI 3.1.1. non tarderà ad arrivare per questi smartphone in lista

Una nuova lista di smartphone idonei al conseguimento della One UI 3.1.1. è stata di recente indicata dalla società orientale che conta si inserire in catalogo alcune interessanti feature ed artifizi grafici e funzionali. Un aggiornamento Samsung è stato individuato in un package firmato G97xFXXUCFUH3 che per i device della linea Galaxy S10 si traduce in 733 Mb di novità con la gamma Galaxy S20 che allo stesso tempo riceve la build G98xBXXU9DUH2 per un firmware più snello dal peso complessivo di 623 MB.

Ulteriori novità analoghe e parallele si intravedono per i fortunati possessori di dispositivi marchiati Samsung Galaxy Note 10 che on il firmware in rilascio per la versione N97xFXXU7FUH3 si trovano per le mani una patch sostanziosa da ben 927 MB. Non da meno i Galaxy Note 20 che con ben 738 MB ricevono il firmware numerato N98xBXXU3DUH2.

Tra le nuove funzioni potenzialmente incluse e citate dal changelog compaiono l’impostazione rapida della modalità sleep nonché una diffusa maggiore rapidità di accesso alle applicazioni per un’ottimizzazione che prosegue e si completa con le migliorie alla reattività del comparto camera e del lettore per le impronte digitali. Ottima la gestione del calore ed il piano informativo di accesso alle app companion della serie Orologio, Contatti, Meteo e Samsung Internet che migliorano notevolmente dopo l’update.

Potreste aver già ricevuto l’aggiornamento di Samsung in sordina. Controllate la sezione Aggiornamento dal relativo menu del vostro smartphone.