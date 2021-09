Oppo si schiera a fianco dei migliori rider del panorama internazionale del wakeboard, con l’obiettivo di immortalare la spettacolarità e l’agonismo di uno degli eventi più attesi dell’estate, la Red Bull Wake The City, in programma il 4 settembre alla Darsena di Milano.

L’evento arriva a pochissimi giorni di distanza dal lancio della nuova Oppo Reno6 series, la line-up pensata per soddisfare le esigenze dei creator digitali, i quali vogliono esprimere le proprie emozioni ed idee con foto e video. Isabella Lazzini, chief marketing officer di Oppo Italia, afferma che l’azienda è “orgogliosa di prendere parte al Red Bull Wake the City, un appuntamento che rappresenta un’attrazione incredibile per la città, sopratutto in una cornice unica come la Darsena”.

Oppo e Red Bull insieme per un evento molto speciale

“L’evento sportivo”, prosegue la stessa, “coincide con un momento veramente importante per il nostro brand, a brevissimo vedremo infatti i nuovi Oppo Reno6 Series, l’ultima frontiera di Oppo in termini di imaging e video ritratto“.

Oppo e Red Bull da sempre si contraddistinguono per offrire esperienze di intrattenimento praticamente esclusive, condividendo la volontà di superare i limiti sia in ambito sportivo, che della tecnologia. Oppo punta moltissimo sull’attenzione all’innovazione e alla ricerca, continuando ad esplorare nuove tecnologia, ed incrementando gli standard del settore stesso. Red Bull, invece, attua un approccio innovativo, alimentando anche lo spirito di avventura, con eventi sportivi decisamente particolari.

La testa è al 4 settembre a Milano, con un occhio al futuro e ai prossimi Oppo Reno6 series in arrivo a brevissimo.