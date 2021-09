Se sei fuori casa e non puoi saltare nemmeno una stagione di Serie A, non preoccuparti. Nel caso in cui il tuo servizio streaming fosse fuori uso, c’è una soluzione semplice a questo problema.

Si chiama VPN ed è un software che ti permette di camuffare il tuo indirizzo IP di origine, consentendoti così di ottenere l’accesso ai servizi che sono disponibili in altri paesi.

Uno dei migliori si chiama ExpressVPN, grazie alla sua velocità, facilità d’uso e potenti funzionalità di sicurezza facili da capire anche per i piu’ inesperti, guardare una partita in streaming risulta essere molte semplice. È anche compatibile con quasi tutti i dispositivi di streaming disponibili, inclusi Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox e PlayStation, nonché cellulari Android e Apple.

Una volta scaricato e installato, vai avanti e apri l’app VPN, premi “scegli posizione” e ti trasporterai virtualmente nel luogo selezionato. A questo punto sei pronto per guardare il tuo streaming live preferito della Serie A ovunque ti trovi nel mondo.

Le app che puoi usare con la VPN

BT Sport

BT Sport è la nuova sede del calcio italiano di punta nel Regno Unito e trasmette in diretta le partite selezionate di ogni round dell’azione attraverso i suoi canali inglese. La copertura sarà diretta da James Richardson, il conduttore del classico programma di Serie A di Channel 4.

Gli abbonati possono guardare BT Sport online, direttamente tramite il sito web o utilizzando l’app BT Sport, disponibile per iOS e Android, nonché su console, Apple TV, dispositivi Now TV e alcune smart TV Samsung.

Per coloro che non vogliono l’impegno o il costo di un abbonamento BT Sport completo, ora c’è un’opzione Pass mensile BT Sport, che ti consente di pagare 25 euro e annullare quando vuoi. Questo lo rende l’opzione ideale se vuoi solo provare BT Sport o se sai che non lo vorrai per un anno intero.

Qualunque sia la durata del contratto che scegli, ottieni anche il vantaggio della Premier League di BT Sport, del rugby della Premiership, degli esclusivi live streaming UFC e molto altro ancora.

Se sei fuori dal Regno Unito in questo momento e vuoi guardare una delle partite di Serie A di questa settimana, non preoccuparti dei blocchi geografici sul tuo account: prendi semplicemente una VPN e segui le istruzioni sopra per trasmettere in streaming l’azione proprio come se fossi a casa.

ESPN

Anche i diritti di trasmissione per la Serie A negli Stati Uniti sono passati di mano, con Paramount Plus che ha preso il posto di ESPN come emittente live esclusiva delle partite negli Stati Uniti per la stagione 2021/22, così come la Coppa Italia.

Precedentemente nota come CBS All Access prima di essere rilanciata come Paramount Plus a marzo, questa piattaforma di streaming non offre solo un grande valore: un abbonamento all’ottimo Paramount Plus è disponibile a partire da soli $ 4,99 al mese per il suo piano “easy” supportato dalla pubblicità, o 10 al mese senza pubblicità.

Oltre alla Serie A, la piattaforma ha anche i diritti di trasmissione in diretta per Champions League, Europa League ed Europa Conference League, NWSL, CONCACAF Nations League, CONCACAF Women’s Championship 2022, Primera Division argentina e Serie A brasiliana negli Stati Uniti. È anche la casa del revival di Rugrats 2021, il ritorno di Frasier, e ti dà anche accesso a film di Hollywood come il franchise di Mission: Impossible, The Hustle e Terminator: Dark Fate.

Paramount

Paramount Plus è compatibile con una varietà di dispositivi, tra cui Android, iPad e iPhone, Apple TV, Fire TV e smart TV Roku, LG, Samsung e Vizio, Chromecast e giochi per PS4, Xbox One e Xbox Series X|S console. Puoi eseguire lo streaming su tre dispositivi contemporaneamente e avere la possibilità di scaricare serie TV e film da guardare offline.

FOX SPORTS

Fox Sports subentra a beIN Sports e trasmettere in diretta il calcio italiano di punta in Australia per la stagione 2021/22. La rete sta pianificando di mostrare due partite in diretta ogni settimana con altre due partite aggiuntive in ritardo.

Se non hai Fox come parte del pacchetto TV a pagamento, la tua migliore opzione potrebbe essere quella di iscriverti al servizio di streaming Kayo Sports in rapida crescita. Non dispone di contratti di blocco e ti dà accesso a oltre 50 altri sport tra cui il cricket, NRL e la F1.