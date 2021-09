Nell’attesa di conoscere la nuova campagna promozionale Mediaworld, attivata in tutti i punti vendita fisici sparsi per il territorio, approfondiamo quanto il sito ufficiale è attualmente in grado di offrire, scoprendo e conoscendo da vicino i migliori smartphone in promozione.

L’accesso ai prezzi che andremo ad elencare è possibile solamente collegandosi all’e-commerce di MediaWorld, la spedizione presso il proprio domicilio è, nella maggior parte dei casi, completamente a pagamento (richiede un esborso massimo di 9,99 euro). Il consiglio, per risparmiare, è di richiedere la consegna presso il negozio più vicino, è sempre gratuita, indipendentemente dal livello di spesa raggiunto.

MediaWorld: le nuove offerte sono assurde

I prodotti più interessanti in offerta da MediaWorld partono dalla fascia alta della telefonia mobile, in particolar modo risulta possibile acquistare Apple iPhone 12 a 799 euro, iPhone 11 a 659 euro, Samsung Galaxy S20 FE a soli 520 euro, passando anche per il top del momento, come iPhone 12 Pro a 1189 euro o tutti i nuovi modelli, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G e Oppo Find X3 Pro, a prezzi molto vicini ai listini del periodo.

Spostando l’attenzione su fasce maggiormente accessibili per tutti noi, ecco spuntare Samsung Galaxy A12 a 149 euro, Samsung Galaxy A32 a 279 euro, Oppo Reno 4Z a 239 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 279 euro, Galaxy A72 a 399 euro o Xiaomi Redmi 9A a 99 euro.

Naturalmente all’interno del volantino si possono scovare tantissime altre occasioni ugualmente interessanti ed allettanti, il consiglio è proprio di aprire il sito ufficiale, in modo da poterle conoscere da vicino, senza doversi spostare di casa.