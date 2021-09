Il noto marchio automobilistico Jaguar ha da poco presentato per il mercato italiano le sue Jaguar XF e Jaguar XE in un nuovo allestimento denominato R-Dynamic Black. Troviamo alcune novità dal punto di vista prestazionale ma anche dal punto di vista estetico e del design.

Come già accennato, la casa automobilistica britannica ha deciso di portare in veste ufficiale anche in Italia un nuovo allestimento per le sue vetture. Nello specifico, le nuove Jaguar XF e Jaguar XE R-Dynamic Black dispongono in primis di nuove peculiarità estetiche e di design nella tinta Glossy Black. Tra queste, abbiamo ad esempio i vetri oscurati e le calotte degli specchietti sempre con questa tinta.

Oltre a questo, ci sono delle novità introdotte dal punto di vista prestazionale. Le nuove auto di Jaguar saranno infatti distribuite in diverse versioni sia mild hybrid, sia con motori a benzina sia con motori diesel. La versione ibrida, in particolare, è alimentata da un motore diesel con una potenza di 204 CV e, grazie al BiSG, viene alimentata la batteria da 48V.

Novità, infine, sono state introdotte anche all’interno. Qui abbiamo ad esempio la nuova tecnologia di ionizzazione e igienizzazione che permette di filtrare l’aria, il supporto ad Apple CarPlay e ad Android Auto, il sistema di informazione Pivi Pro, il Premium Cabin Lightning e il Active Road Noise Cancellation.

Prezzi e disponibilità

Le nuove Jaguar XF e Jaguar XE nell’allestimento R-Dynamic Black saranno disponibili all’acquisto in Italia ad un prezzo di partenza rispettivamente di 46.760 euro e 65.550 euro.