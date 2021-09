Una serie di rischi si sono paventati in queste ultime settimane per tutti coloro che hanno fatto uso dello streaming IPTV. La presenza della Serie A in esclusiva su DAZN ha portato molti abbonati a scegliere la via dello streaming illegale, per non avere diversi abbonamenti attivi tra Sky, Amazon e la stessa DAZN.

IPTV, su DAZN i rischi sono ancora più alti

Ovviamente lo streaming illegale rappresenta la soluzione privilegiata per tutti gli utenti che intendono risparmiare sul loro costo mensile per le tv a pagamento. Al netto dei possibili benefici, però, ci sono anche una serie di rischi da evitare.

Tutti coloro che accedono allo streaming IPTV, ad esempio, si espongono ad una serie di importanti e gravose truffe. Considerato che diversi malintenzionati sponsorizzano lo streaming illegale su Telegram e di WhatsApp, tanti utenti si sono trovati a pagare un servizio senza avere nulla in cambio.

Attenzione massima anche alle sanzioni. Dalle ultime operazioni delle forze dell’ordine, tanti trasgressori hanno ricevuto multe sino a 30mila euro. Per i casi recidivi inoltre è stata anche prevista la reclusione dai sei mesi a tre anni.

La tecnologia dello streaming illegale si serve in alcune circostanze anche dei canali VPN.