Honor ha recentemente rinnovato il proprio e-commerce ufficiale, ovvero il sito dal quale acquistare tutti i prodotti dell’azienda, universalmente riconosciuto come HiHONOR, e per l’occasione ha deciso di lanciare innumerevoli offerte molto interessanti.

In seguito ad una forte strategia di rebranding e di una nuova missione aziendale, Honor punta al rilancio del brand con una versione completamente rivisitata di HiHONOR, la “nuova” piattaforma digitale dalla quale acquistare l’intero ecosistema di prodotti che l’azienda ha sviluppato per migliorare la vita delle persone. Un design tutto nuovo, ma anche una lunghissima serie di offerte, racchiuse nella campagna intitolata Back To School, ed attiva fino al 15 settembre (salvo esaurimento anticipato delle scorte).

Honor: quali sono le offerte

Il prodotto di punta da acquistare subito è l’Honor MagicBook Pro, un notebook dalle incredibili prestazioni, in vendita al prezzo speciale di 749 euro, nella sua variante con processore AMD Ryzen 5 4600H, scheda grafica RadeonTM, SSD PCIe NMVe da 512GB e 16GB di RAM DDR4, naturalmente con display da 16,1 pollici e batteria da 65Wh.

Rientrando nel mobile non troviamo smartphone, ma un wearable, spicca chiaramente la Honor Band 6, una piccola smartband con batteria dalla durata fino a 14 giorni, dotata di un display AMOLED da 1,47 pollici e ricchissimo di funzioni, nonché in vendita a soli 49,90 euro.

In ultimo vi raccontiamo delle Honor Earbuds 2 Lite, gli auricolari dotati di cancellazione attiva del rumore, e dall’ergonomia adatta anche agli utenti più esigenti, disponibili all’acquisto a soli 79 euro. Questi e moltissimi altri prodotti, tra cui MagicWatch 2 o Sport bluetooth earphone, vi attendono su HiHonor, se volete approfondirne la conoscenza, collegatevi subito qui.