Google dichiara guerra ad Apple anticipando il lancio dei suoi prossimi top di gamma. Il colosso di Mountain View, secondo alcune fonti provenienti dalla Cina, lancerà i suoi Google Pixel 6 il 13 settembre.

Google Pixel 6 in arrivo il 13 settembre: il colosso sfida Apple!

I nuovi Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro saranno presentati al pubblico il 13 settembre. Stando a quanto emerso, il colosso di Mountain View anticiperà Apple procedendo con la presentazione dei suoi nuovi dispositivi soltanto 24 ore prima dell’evento di lancio dei nuovi iPhone 13.

Le due date non sono state ancora annunciate dalle rispettive aziende ma la maggior parte delle notizie ritengono affidabili le indiscrezioni emerse a riguardo. In base a ciò il lancio dei Google Pixel 6 potrebbe essere d’intralcio per l’azienda di Cupertino, la quale dovrà fronteggiare il rivale e la sua strategia.

Google avrebbe dovuto procedere con la presentazione degli smartphone soltanto nel mese di ottobre ma a quanto pare non sarà così. I due top di gamma, la cui principale novità risiederà nel design innovativo pensato da Google, arriveranno dunque con largo anticipo.

Sarà comunque necessario attendere conferme da parte delle rispettive aziende prima di poter ritenere certe le informazioni diffuse in rete circa la presentazione dei nuovi iPhone 13 e dei Google Pixel 6.

Google ed Apple potrebbero compiere delle mosse del tutto differenti e procedere con il lancio dei loro nuovi smartphone in date diverse da quelle anticipate dalle indiscrezioni. L’attesa in ogni caso sarà breve e tra sole poche settimane avremo modo di conoscere con chiarezza le loro intenzioni.