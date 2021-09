Il nuovo volantino Euronics è davvero unico nel proprio genere, con lo Speciale Audio-Video tutti gli utenti hanno la possibilità di acquistare un nuovo televisore, spendendo veramente molto meno del previsto, grazie anche alla presenza del bonus rottamazione elargito direttamente dallo stato.

A differenza delle precedenti campagne della stessa azienda, in questo caso gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia, senza differenze o limitazioni particolari, con possibilità di accedervi anche tramite il sito ufficiale. La spedizione presso il proprio domicilio è a pagamento, salvo rari casi indicati direttamente da Euronics stessa.

Euronics: quanti sconti per tutti nel volantino

I prodotti in promozione da euronics sono davvero moltissimi, ed altrettanto vari tra di loro, il risparmio è garantito per ogni consumatore che deciderà di acquistare; i modelli toccano tutte le fasce di prezzo, si parte dai top di gamma, OLED da 55 pollici, di marca LG, in vendita anche a soli 999 euro, per scendere poi verso i più economici LCD con prezzi, sempre parlando dello stesso brand, che toccano soli 499 euro.

Gli altri brand coinvolti nella campagna sono Sony, con i bellissimi Bravia dotati di Android TV, e HiSense, un marchio decisamente più economico rispetto ai precedenti, ma comunque in grado di dare soddisfazioni a tutti gli utenti che vogliono acquistare prodotti di qualità.

Per conoscere da vicino la campagna promozionale di Euronics, consigliamo di aprire le pagine che sono state elencate e raccolte direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa.